Головний тренер Бреста: Ідеальний сценарій — ми забиваємо ПСЖ на 2-й, 10-й і 89-й хвилинах

Перед "піратами" стоїть надзвичайно складний виклик.

Головний тренер Бреста Ерік Руа дав свій коментар щодо матчу-відповіді проти ПСЖ в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

"Пірати" поступилися з рахунком 0:3 на власному полі тижнем раніше, поставивши себе у вкрай незручне становище перед поєдинком на Парк де Пренс у Парижі.

"Одного разу я грав у матчі, де по перерві поступався з рахунком 4:0, але виграв 5:4. Тож, із моєї точки зору, це 3:0 і попереду ще 90 хвилин, а не тільки 45. Скажімо так, все в моїх силах. Якщо передам цю впевненість гравцям, то хто знає, як усе буде. Хочемо порадувати вболівальників Бреста, які приїдуть на гру. Ідеальний сценарій — ми забиваємо на 2-й, 10-й і 89-й хвилинах. Таким чином ми могли б перейти до додаткового часу й серії пенальті опісля", — цитує Руа офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч ПСЖ — Брест відбудеться сьогодні, 19 лютого, розпочавшись о 22:00 за київським часом.

Раніше щодо поєдинку висловився й керманич ПСЖ Луїс Енріке.