Луїс Енріке: Брест неодноразово здійснював камбеки за останні два роки

Керманич ПСЖ висловився про майбутній матч-відповідь плей-оф Ліги чемпіонів.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Парижі зустрінуться місцевий ПСЖ і Брест (перша зустріч — 3:0).

Головний тренер парижан Луїс Енріке поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з характером французького дербі.

"Я повністю зосереджений на завтрашньому матчі. Брест неодноразово здійснював камбеки за останні два роки – це добре організована команда, яка може створити нам проблеми. Тому потрібно забути про результат першої гри, навіть якщо він на нашу користь. Головна мета – перемога завтра.

Це дуже непростий поєдинок, і ми не можемо дозволити собі розслабитися. Незважаючи на перевагу після першого матчу, ми маємо думати тільки про перемогу, атакувати та оборонятися всією командою. Наші вболівальники допоможуть нам, і ми очікуємо чудову атмосферу.

Сильна сторона Бреста – командна гра, хоча в їхньому складі є і яскраві індивідуалісти, наприклад, П’єр Ліс-Мелу. З ними завжди складно, тому ми повинні бути готові. Чи може Брест змінити хід протистояння? Ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося", — цитує слова Луїса Енріке офіційний сайт УЄФА.

Матч ПСЖ — Брест відбудеться у середу, 19 лютого, о 22:00 за київським часом.