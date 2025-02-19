Де Кетеларе: Було відчуття, що Аталанта може переломити хід подій

Форвард Аталанти прокоментував поразку від Брюгге.

Бергамаська Аталанта напередодні в матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА поступилась бельгійському Брюгге на власному полі та вилетіла з турніру.

Аталанта — Брюгге 1:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Богині" Шарль Де Кетеларе прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні ми непогано зіграли в першому таймі, але потрібно використовувати свої моменти, оскільки суперники, наприклад, робили це дуже добре. Ми не були достатньо акцентованими.

У нас було кілька відмінних моментів, і ми повернулись на поле з роздягальні на другий тайм дійсно більш сильними. У мене було відчуття, що ми можемо переломити хід подій.

Але зрештою мені особисто боляче, бо партнери створили кілька моментів для мене, але не забив. Я повинен працювати краще.

Хто є пенальтистом у Аталанті? Нас узагалі-то троє, хто може пробити пенальті. Шкода, що Лукман схибив, але таке трапляється. Якби у той момент він забив, гра могла б перевернутись на нашу користь", — заявив бельгійський виконавець.

У наступному раунді змагань бельгійський Брюгге зіграє проти французького Лілля або бірмінгемської Астон Вілли, що має визначити жеребкування.