Гвардіола: Будуть важкі моменти, які доведеться пережити — проти Реала треба зіграти майже ідеально

Керманчи Ман Сіті висловився про майбутній матч-відповідь проти мадридського гранда в Лізі чемпіонів.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою в Іспанії на стадіоні Сантьяго Бернабеу зустрінуться місцевий мадридський Реал та Манчестер Сіті.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з "вершковими", яке вирішить долю його команди у поточному розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру.

"Тиск є, але він більше ніж терпимий. Без тиску неможливо добре виступати. Чи переможемо ми залежить від того, як ми зіграємо, як впораємося з моментами на одному з найбільших стадіонів. Будуть важкі моменти, які доведеться пережити, і потрібно звести їх до мінімуму.

Проти Реала потрібно зіграти майже ідеальний матч. Результат першого матчу був не надто хороший, зазвичай ми підходимо до повторного поєдинку з кращою перевагою, тож ситуація далека від ідеальної. Нам потрібно атакувати, потрібно забивати голи. Ми хочемо перемогти, тому подивимося, чи зможемо скоригувати деякі речі, які не спрацювали в першій грі.

У мене неймовірні спогади про цей стадіон. Сюди ніколи не було легко приїжджати: коли я був гравцем Барселони, а потім тренером – у Баварії чи Манчестер Сіті. Це завжди було важко, ми знаємо історію, але нам завжди вдавалося створювати гарні спогади, прекрасні моменти", — цитує слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Реал Мадрид — Манчестер Сіті відбудеться завтра, 19 лютого, о 22:00 за Києвом. У першій грі "вершкові" обіграли "містян" з рахунком 3:2.