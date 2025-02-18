Трубін зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Монако

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та Монако.

Лісабонська Бенфіка та французький Монако зіграють у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "орлів" (1:0).

Бруну Лаже, у порівнянні з першою грою, вирішив використати з перших хвилин Баррейру в опорній зоні. Анатолій Трубін традиційно в рамці воріт.

Аді Гюттер, у свою чергу, залучив до стартового складу Сінго та Мавісса в трійці центральних захисників, тоді як Дьятта та Кайо гратимуть на флангах, а Камара й Мінаміно долучаться до центру поля. Бен Сегір розташується ліворуч в атаці.

Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру, Кекчю — Шельдеруп, Павлідіс, Актюркоглу.

Запасні: Соареш, Амдуні, Кабрал, Белотті, Престіанні, Даль, Фелікс, Сантуш, Байрамі, Пріоште, Фрейташ.



Монако: Маєцькі — Сінго, Мавісса, Керер — Дьятта, Камара, Мінаміно, Кайо Енріке — Акліуш, Емболо, Бен Сегір.

Запасні: Кен, Лієнар, Бірет, Уаттара, Іленіхена, Салісу, Кулібалі, Діоп, Мішаль, Буабре.



Гра Бенфіка — Монако почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.