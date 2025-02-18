Компані: Селтік рідко програє на своєму полі, але нам це вдалося

18 лютого 2025

Компані: Селтік рідко програє на своєму полі, але нам це вдалося

Тренер пишається минулим матчем проти шотландців.

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився напередодні до матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Селтіка.

"Це дуже хороша команда, яка непогано виступає в Лізі чемпіонів. Вони вміють створювати загрозу. Ми перемогли їх на "Селтік-Парк", а також здобули важливе очко в Леверкузені. Це додає позитивного настрою і має допомогти нам у домашньому матчі.

Я не думаю про те, що ми можемо вилетіти. Моя думка завжди про те, що ми повинні виграти. До речі, Селтік рідко програє на своєму полі, але нам це вдалося.

У чемпіонаті ми зіграли внічию. Мали безліч моментів, щоб виграти, але це футбол. У першому матчі з Баєром ми могли програти, але вистояли. Зараз ми випереджаємо суперників на вісім очок у Бундеслізі – це свідчить, що робимо багато правильних речей. Тепер можемо повністю зосередитися на Лізі чемпіонів", – сказав Компані.

Перший матч завершився мінімальною перемогою Баварії 2:1.

Гра між Баварією та Селтіком відбудеться сьогодніо 22:00 за київським часом.

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