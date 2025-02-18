Гасперіні: Є приємні новини. Лукман та Колашинац відновились

Аталанта підходить до матчу-відповіді з кадровим підсиленням.

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні висловився напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти бельгійського Брюгге.

"В Італії команди вміють закриватися та захищатися, але це специфіка місцевого футболу. У Лізі чемпіонів всі команди борються за перемогу. Брюгге – дуже хороша команда.

Вони грали проти будь-якого суперника. У першому таймі вони шокували «Манчестер Сіті». У них дуже багато швидких футболістів. Нам потрібно відіграватися, але треба не забувати бути обережними.

Є і приємні новини. Лукман та Колашинац відновились. Думаю, що Колашинац почне в основному складі, а Лукман вийде в другому таймі", — прокоментував Гасперіні.

Перша зустріч завершилась із рахунком 261 на користь Брюгге.

Матч Аталанта – Брюгге відбудеться 18 лютого о 22:00 за київським часом.