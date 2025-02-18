Аталанта — Брюгге. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 18.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 18 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Бергамо зустрінуться місцева Аталанта й Брюгге (перша зустріч — 1:2).

ВІВТОРОК, 18 ЛЮТОГО, 22:00. СТАДІО ДІ БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулий тиждень видався для Аталанти непростим. Спочатку колектив Джан П'єро Гасперіні гостював у Бельгії, де зазнав першої в сезоні оновленої Ліги чемпіонів поразки з рахунком 2:1, до того ж прикрої через суперечливий пенальті в компенсований час матчу. Алленаторе клубу з Бергамо після поєдинку заявив, що більше не розуміє правил футболу, який, на його думку, перетворюється на зовсім інший вид спорту.

Однією невдачею "нерадзуррі" обмежитися не вдалося. Минулої суботи Аталанта приймала Кальярі й мала впоратися з однією з команд, які ведуть боротьбу за виживання в Серії А. Однак, навіть виглядаючи краще за суперника, господарі поля так і не відкрили рахунок у поєдинку, зігравши внічию (0:0). Таким чином вони втратили можливість скоротити своє відставання від лідера чемпіонату Наполі з п'яти очок до трьох.

Брюгге ж на тлі не надто очікуваного успіху тижнем раніше й сам провів далеко не найкращий суботній матч у чемпіонаті Бельгії. Команда Нікі Геєна гостювала в Сінт-Трейдена, пішовши на перерву з рахунком 2:0 на користь господарів поля. Гол на останній хвилині основного часу врятував клуб від поразки, але не від збільшення відставання від лідируючого в турнірі Генка, яке тепер складає вже вісім залікових балів.

Попри далеко не найкращі виступи останнім часом (три перемоги в десяти матчах усіх турнірів), Аталанта вже не раз демонструвала, на що здатна, тож і зараз "нерадзуррі" цілком під силу якщо не одразу досягти бажаного результату, то принаймні звести протистояння до додаткового часу й закрити питання виходу до наступного раунду Ліги чемпіонів в окремі півгодини.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Джан П'єро Гасперіні. Так, на перемогу Аталанти можна поставити з коефіцієнтом 1.55, тоді як потенційний успіх Брюгге оцінюється показником 4.45. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.90.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Джан П'єро Гасперіні, головний тренер Аталанти: "В Італії команди знають, як закритися й захищатися; у Лізі чемпіонів ти зустрічаєшся з командами, які борються за перемогу. Брюгге дав бій Манчестер Сіті, є дуже гнучким, із швидкими гравцями. Нам доведеться дуже добре попрацювати на рівні тактики й бути дуже обережними".

Нікі Геєн, головний тренер Брюгге: "Я очікую, що Аталанта почне матч агресивно. Це буде важкий вечір, але якщо ми залишимося дисциплінованими й не діятимемо самовпевнено, я бачу великі можливості. Ми дивимося на якості нашої власної команди й віримо у власні сили, бо якщо ви цього не робите, то ви робите щось не так".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Пош, Джимсіті, Колашинац— Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе, Пашалич — Ретегі

Брюгге: Міньйоле — Сейс, Ордоньєс, Мехеле, Де Кюйпер — Оньєдіка, Яшарі — Тальбі, Ванакен, Цоліс — Жутгла

Не зіграють: Коссуну, Мальдіні, Скальвіні, Скамакка — Меєр

Під питанням: Гін — ...

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