Рюдігер може відновитись до матчу з Манчестер Сіті

Німець випереджає строки відновлення.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер отримав травму в матчі 22-го туру Ла Ліги з Еспаньйолом (0:1). гравцю діагностували травму двоголового м'яза стегна правої ноги. Він залишив поле на 15-й хвилині матчу.

Як повідомляє AS, німецький центрбек випереджає строки відновлення та має шанс зіграти проти Манчестер Сіті в матчі-відповіді 1/16 Ліги чемпіонів, який відбудеться 19 лютого. Ба більше, видання очікує, що захисник вийде в стартовому складі.

Раніше повідомлялось, що Реал може продовжити контракт з Антоніо Рюдігером.