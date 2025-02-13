Феєнорд виграв матч плей-офф ЛЧ/КЕЧ вперше з 1974 року

Мінімальна перемога роттердамців.

Роттердамський Феєнорд з мінімальним рахунком переміг Мілан (1:0) у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів.

Таким чином, "народний клуб" здобув перемогу на стадії плей-офф головного єврокубкового клубного турніру вперше за понад 50 років.

Востаннє це траплялося 18 вересня 1974 року, коли Феєнорд розгромив вдома Колрейн із Північної Ірландії (7:0) у першому матчі стартового раунду Кубка європейських чемпіонів.

Другий матч між Феєнордом та Міланом відбудеться на Сан Сіро 18-го лютого, о 19:45 за київським часом.