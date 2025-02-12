Сане, Горецка та Лаймер повернулись до стартового складу Баварії на матч проти Селтіка

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють шотландський Селтік та мюнхенська Баварія.

Шотландський Селтік та мюнхенська Баварія зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Брендан Роджерс, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (2:4), залучив до стартового складу Картера-Вікерса в центр захисту, тоді як Маеда гратиме ліворуч в атаці.

Венсан Компані, на тлі перемоги над бременським Вердером (3:0), використав із перших хвилин Лаймера та Даєра в обороні, тоді як Горецка гратиме в опорній зоні, тоді як Сане розташується ліворуч в атаці.

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Іда, Маеда.

Запасні: Сінісало, Бейн, Скейлс, Жота, Навроцькі, Ян Хен Чжун, Маккован, Шлупп, Навроцькі, Кенні, Маррей, Ролстон.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Даєр, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн.