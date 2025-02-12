Сане, Горецка та Лаймер повернулись до стартового складу Баварії на матч проти Селтіка

Шотландський Селтік та мюнхенська Баварія зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.
Брендан Роджерс, після поразки від бірмінгемської Астон Вілли (2:4), залучив до стартового складу Картера-Вікерса в центр захисту, тоді як Маеда гратиме ліворуч в атаці.
Венсан Компані, на тлі перемоги над бременським Вердером (3:0), використав із перших хвилин Лаймера та Даєра в обороні, тоді як Горецка гратиме в опорній зоні, тоді як Сане розташується ліворуч в атаці.
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Іда, Маеда.
Запасні: Сінісало, Бейн, Скейлс, Жота, Навроцькі, Ян Хен Чжун, Маккован, Шлупп, Навроцькі, Кенні, Маррей, Ролстон.
Запасні: Ульрайх, Урбіг, Кім Мін Дже, Гнабрі, Коман, Іто, Бої, Відович, Мюллер, Бухманн, Станішич, Павлович.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Даєр, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн.
Гра Селтік — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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