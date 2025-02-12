Селтік — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Глазго зустрінуться місцевий Селтік і мюнхенська Баварія.

СЕРЕДА, 12 ЛЮТОГО, 22:00. СЕЛТІК ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС ХІЛЬ МАНСАНО (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Сьогодні ввечері Селтік проведе свій перший за 12 років матч плей-оф Ліги чемпіонів. На основному етапі оновленого єврокубка підопічні Брендана Роджерса набрали 12 залікових балів, фінішувавши 21-ми в турнірній таблиці. У заключному турі клуб із Глазго дав бій Астон Віллі в Бірмінгемі, але, як і Баварія раніше (1:0), все одно поступився (4:2).

Минулої суботи хет-трик Дайдзена Маеди допоміг Селтіку розтрощити вдома Рейт Роверс (5:0) і дістатися чвертьфіналу Кубка Шотландії, де на нього чекає Хіберніан. Очікувано, клуб із Глазго лідирує в турнірній таблиці шотландської Прем'єр-ліги, маючи перевагу в розмірі 13-ти очок над Рейнджерс після 25 зіграних поєдинків.

Баварія ж минулої п'ятниці з дублем Гаррі Кейна з пенальті вдома розгромила в Бундеслізі Вердер (3:0). Баєр у 21-му турі чемпіонату Німеччини оступився, тож колектив Венсана Компані тепер лідирує із запасом у вісім залікових балів. Напевно, доля чемпіонства вирішиться вже 15 лютого на БайАрені, коли леверкузенці прийматимуть мюнхенців.

Селтік на основному етапі ЛЧ здобув три домашні перемоги, однак команда Роджерса впоралася лише з колективами, які з турніру вилетіли. Баварія ж раніше зазнала трьох виїзних поразок в єврокубку, але підопічні Компані будуть впевнені в своєму виході до 1/8 фіналу плей-оф навіть попри потенційну, хоч і дуже малоймовірну, невдачу сьогодні ввечері.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії можна поставити з коефіцієнтом 1.42, тоді як потенційний успіх Селтіка оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.20.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Брендан Роджерс, головний тренер Селтіка: "Я думаю, що з енергією та підтримкою наших уболівальників, у грі можливо все. Для нас важливо, щоб ми все ще були в боротьбі, коли вирушимо до Німеччини. Якщо зможемо виступити добре, що ми вже демонстрували в цьому турнірі раніше, особливо вдома, то сподіваюся, ми отримаємо те, чого заслуговуємо".

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Селтік має чудову історію в Лізі чемпіонів. Ми віддамо їм належну повагу, але в нас також чудова команда й поки ми розуміємо, наскільки великий та важливий цей матч, ми будемо грати добре. Це будуть дві складні зустрічі й головне, щоб ми вийшли до наступного раунду".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Маеда, Жота

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Геррейру — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн

Не зіграють: ... — Перец

Під питанням: Шмейхель, Бернарду — Девіс, Гнабрі, Іто, Палінья

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