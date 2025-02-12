Трубін зіграє з перших хвилин проти Монако

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Монако та лісабонська Бенфіка.

Французький Монако та лісабонська Бенфіка зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Аді Гюттер, після поразки від Парі Сен-Жермен (1:4), використав із перших хвилин Салісу та Дьятта в центрі оборони, тоді як Аль-Мусраті гратиме в центрі поля.

Бруну Лаже, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (2:0), залучив до стартового складу Каррераса на лівому фланзі оборони, тоді як Актюркоглу розташується ліворуч в атаці.

Монако: Маєцькі — Вандерсон, Салісу, Керер, Дьятта — Акліуш, Закарія, Аль-Мусраті, головін — Емболо, Бірет.

Запасні: Кен, Лієнар, Бен Сегір, Кайо Енріке, Камара, Мінаміно, Уаттара, Іленіхена, Кулібалі, Діоп, Мішаль, Магасса.



Бенфіка: Трубін — Араужу, Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Флорентіну, Кекчю — Шельдеруп, Павлідіс, Актюркоглу.

Запасні: Соареш, Гомеш, Амдуні, Кабрал, Ді Марія, Баррейру, Белотті, Престіанні, Даль, Фелікс, Сантуш, Байрамі.



Гра Монако — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.