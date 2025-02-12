Монако — Бенфіка. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 12.02.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 12 лютого, розпочавшись о 22:00.

У рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Монако зустрінуться місцевий Монако та Бенфіка.

Монако — Бенфіка

Середа, 12 лютого, Стад Луї II (Монако), головний арбітр - Мауріціо Маріані (Італія), пряма трансляція на Megogo

Монако був претендентом на місце в 1/8 фіналу протягом всього загального етапу Ліги чемпіонів, втім, команда фінішувала на 17-му місці і змушена зіграти в 1/16 фіналу.

Причиною цього стала поразка підопічних Аді Гюттера на Сан-Сіро Інтеру в останньому турі з рахунком 0:3, але поразка від Бенфіки з рахунком 2:3 поклала початок падінню Монако в турнірній таблиці. Цей матч ви точно пригадаєте... Перед грою Трубін не потиснув руку гравцю Монако Головіну.

У 2025 році Монако зіткнувся з декількома складними суперниками, але, неозброєним оком видно, що команда втрачає форму: п’ять поразок із дев’яти цього календарного року, пропущено 11 голів в останніх чотирьох матчах.

На вихідних Монако розгромно поступився Парі Сен-Жермен з рахунком 1:4 та залишив топ-3 Ліги 1.

Це перший випадок, коли Бенфіка зіткнулася з одним і тим же суперником на двох окремих етапах Ліги чемпіонів. Португальський клуб має лише три поразки у 13 іграх проти французьких опонентів, тому команда Анатолія Трубіна має бути задоволена жеребкуванням.

Впевненість Бенфіки перед матчем вища, ніж це було два тижні тому, коли підопічні Лаже зіткнулися із гнівом вболівальників після поразки від Барси 4:5, адже команда двічі по ходу зустрічі вела у рахунку у два м'ячі.

Перемога над Ювентусом 2:0 дозволила їм дійти до плей-оф, і цей матч став вирішальним, адже в разі поразки португальці вилетіли б з ЛЧ.

Орієнтовні склади:

Монако: Майєк — Вандерсон, Керер, Салісу, Кайо Енріке — Захарія, Магасса — Акліуш, Головін, Бен Сегір — Бірт

Бенфіка: Трубін — Томас Араухо, Антоніо Сілва, Отаменді, Фернандес — Флорентіно Луїс, Аурснес, Кокку — Ді Марія, Павлідіс, Шьелдеруп

Очні зустрічі