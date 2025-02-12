Боржеш: Перший пропущений гол вплинув на нас, ми втратили впевненість

Керманич Спортінга Л дав свій коментар після поєдинку Ліги чемпіонів.

Головний тренер лісабонського Спортінга Руй Боржеш висловився щодо поразки від Боруссії Дортмунд в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт "левів".

Спортінг Лісабон — Боруссія Дортмунд 0:3 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Спеціаліст вважає, що його підопічні заслуговували на більше за підсумками першого тайму зустрічі та відзначив покращення в грі суперника по перерві.

"У першому таймі ми явно переважали. Ми демонстрували значну якість у всіх проявах гри й заслужили піти на перерву, перемагаючи чудову команду. Боруссія почала другий тайм краще, але коли ми подумали про те, щоб змінити гру, то пропустили. Це все заслуга суперника. Пропущений гол вплинув на нас, команда відчула це з точки зору моралі, після чого ми втратили впевненість і повернулися до поєдинку, де вже не могли грати. Маючи вдосталь простору, Боруссія дуже помітно прискорилася в грі одним дотиком. Маючи більше простору між нашими лініями, вони були ефективними ще в двох випадках", — додав Боржеш.

Нагадаємо, матч-відповідь Боруссія Дортмунд — Спортінг Лісабон відбудеться в середу, 19 лютого.