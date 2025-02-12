Схаутен: У нас є шанс вдома, де ми можемо добре зіграти проти будь-кого

Опорник ПСВ висловився щодо виїзної єврокубкої поразки.

Опорний півзахисник ПСВ Єрді Схаутен дав свій коментар після матчу проти Ювентуса в 1/16 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25, передає офіційний сайт клубу Ередивізі.

Ювентус — ПСВ 2:1 Відео голів та огляд матчу 11.02.2025

Гравець відповів, чи черпає він впевненість у цій невдачі та зазначив, що ейндговенці здатні проявити себе в домашньому матчі-відповіді.

"Безумовно, були моменти, з яких ми можемо черпати впевненість, але ми також маємо бути критичними й дивитися на те, що пішло не так. Це дуже важливо на цьому етапі.

Я їду з відчуттям, що вдома в нас є шанс. Ми могли бути в кращому становищі, але на Філіпс Стедіум ми можемо добре зіграти проти будь-кого.

Перішич? Він чудовий гравець і ви знову переконалися в цьому. Його гол був висококласним.

Моя гра? Я вимагаю від себе менше неохайності, тож не можу бути задоволеним.

У матчі-відповіді ми маємо створювати реальні шанси, коли потрібно, а не триматися за нагоди", — підсумував 28-річний нідерландець.

Нагадаємо, ПСВ прийматиме Ювентус в Ейндговені в середу, 19 лютого.