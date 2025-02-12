Стоунз: Ще є 90 хвилин, щоб усе виправити

Захисник Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Напередодні англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "містян" Джон Стоунз прокоментував виступ власної команди.

"Усіх розчаровує те, що до останнього моменту ми грали правильно в ці грі, а потім трапились ці дві ситуації в обороні, і ми в підсумку пропускаємо два голи. Як захисник, я розчарований таким результатом.

Нам потрібно краще аналізувати матчі — це точно. Ми повинні активізуватись, коли трапляються такі невдалі моменти в іграх.

У нас була чудова можливість поїхати на Бернабеу з рахунком 2:1, і тепер нам потрібен гол, щоб зрівняти рахунок, коли ми поїдемо туди. Ще нічого не вирішено. Ми повинні залишатись позитивно налаштованими, що, насправді, зараз складно забезпечити.

Коли ми почали гру, ми були на висоті. Ми знали, що Реал має якість, і що вони вийдуть у другому таймі геть іншими — і вони це зробили. Того, що сталось, можна було уникнути, і ми повинні грати краще. Усе дуже просто.

Ми повинні зберігати позитивний настрій і дивитись уперед. У нас є ще 90 хвилин, щоб усе виправити", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.