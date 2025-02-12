Гвардіола: Зараз я не в змозі впоратись із цією ситуацією

Керманич Манчестер Сіті прокоментував поразку від Реала.

Напередодні англійський Манчестер Сіті поступився мадридському Реалу в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Помилки в обороні? Це вже траплялось багато разів у цьому сезоні, тому що я не можу знайти цьому рішення. Це траплялось багато разів. Занадто багато. І так, це був випадок, коли Реал був краще за нас. У нас у руках був хороший результат, але ми відпустили його.

Ми забили з пенальті в другому таймі, але матч тоді був рівним. У першому таймі ми змогли створити більше, аніж наші суперники, але вони змогли переломити ситуацію. За рахунку 2:1 ми опустили руки. Вони краще володіли м'ячем, а ми хвилювались.

Реванш? Будемо намагатись, звичайно, але на душі зараз важко. Поїдемо до Мадриду і подивимось, що ми зможемо зробити, щоб покращити нашу гру. Шансів точно менше, аніж перед початком дуелі — це очевидно.

Ми говорили про ці пропущені голи наприкінці гри, це важко пережити, але факт залишається фактом — це трапляється з нами часто в цьому сезоні. Коли ти ведеш у рахунку 2:1, ти не знаєш, чи тобі йти вперед, чи відходити до оборони, це нормально.

Гравці ухвалюють рішення в той момент, і іноді вони спрацьовують, а іноді ні. Ми будемо намагатись покращитись в наступних іграх. Мадрид грав дуже добре, у них були моменти, вони взаємодіяли краще, аніж в інших іграх. Ми не знали, як з цим упоратись. Ми могли виграти, але не втримали результат.

Я тут уже багато років, і ми за цей час були надзвичайною командою, але зараз я не в змозі впоратись із цією ситуацією. Подібне з нами занадто часто трапляється.

Поразка належить усім, а не лише гравцям. Я не звинувачую когось одного, це було б смішно. Це правда. Хлопці хочуть перемагати, вони біжать, вони дуже стараються, але ми не стабільні. Це не було винятком, це трапляється з нами часто. Але ми повинні вчитись і продовжувати працювати далі.

Банер проти Вінісіуса? Я його не бачив. Але Вінісіус — надзвичайний гравець", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.