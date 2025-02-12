Куртуа: За рахунку 1:2 Реал уже думав про другий матч

Голкіпер Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал здолав англійський Манчестер Сіті в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри голкіпер "бланкос" Тібо Куртуа прокоментував виступ власної команди.

"Ми знаємо, що Сіті — це атакувальна команда, тому проти них завжди краще грати до останнього, навіть якщо за ходом гри пропускаємо дивні голи.

Перший пропущений м’яч прийшов після хорошої комбінації суперників, а другий — із пенальті. За рахунку 1:2 ми вже думали про другий матч, але команда все одно вірила в те, що зможе відігратись.

Ми знали, що нам було потрібно трохи покращити гру після перерви, тому що це проблеми в обороні починались після поганого пресингу. Ми краще почувалися на полі в другому таймі, і нам вистачило самовладання, щоб добре діяти на своїй половині поля. Пенальті був дурним, але арбітр його таки призначив.

Знову ж таки, Сіті — це команда, яка добре володіє м'ячем, і нам не потрібно було боятись їх пресингувати, але ми повинні були робити це організовано.

Потрібно було робити на полі трохи більше, тому ми повинні продовжувати в тому ж дусі, щоб виграти наступного тижня. Це буде важко зробити. Я ще пам'ятаю гру проти Челсі, ми не можемо думати, що ми вже в наступному раунді", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.