Анчелотті: Дуель ще не закінчена

Керманич Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

У рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал здолав англійський Манчестер Сіті на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Я спокійний і щасливий. Ми добре грали в першому таймі цієї великої дуелі. Це була хороша гра, і ми отримали невелику перевагу, яку повинні розвинути у другому матчі. Дуель ще не закінчена, але цей матч пройшов добре.

Це була повноцінна гра у всіх аспектах. Ми добре захищались, із компактним блоком. Ми були ефективні попереду і мали багато моментів. Ми не здавались, навіть коли поступались за рахунком. Це була дуже цілісна гра.

Сіті також добре грав в атаці і створив нам проблеми. Чуамені, якого так багато критикували, грав ефектно, Вальверде теж, Менді теж, а Асенсіо продовжує дивувати.

Банер від фанатів на адресу Вінісіуса? Якщо він це побачив, то це стало для нього додатковою мотивацією.

Ми повинні підкреслити, що сьогодні ми добре захищались із компактним блоком. Кілька разів, коли ми помилялись під час пресингу, вони створювали небезпеку для нас.

Я вважаю, що перемога заслужена. Ми були дуже, дуже небезпечні попереду. Четвірка нападників була дуже ефективною. Вони могли бути трохи більш результативними, але вони створили багато моментів завдяки своїй мобільності та якості. Я б не ставив під сумнів цю гру в їхньому виконанні.

Однак я не думаю, що це змінить ідею Манчестер Сіті на другу гру. Наша мета також не зміниться, усе буде так само", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.