Беллінгем: Мені байдуже, у якій формі зараз Манчестер Сіті, вони все одно неймовірні

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Напередодні мадридський Реал здолав англійський Манчестер Сіті в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "бланкос" Джуд Беллінгем прокоментував виступ власної команди.

"Це була дуже дивна гра. Ми грали в найкращий футбол сезону і все одно програвали за рахунком.

Я вважаю, що ми грали дуже добре і створили багато моментів. Ми завжди були впевнені, що заб'ємо.

Мені байдуже, у якій формі зараз Манчестер Сіті, вони все одно неймовірні. Проти них завжди важко грати, і врешті-решт ми використали свої шанси

Завжди приємно здобувати перевагу перед домашньою грою, і я впевнений, що Бернабеу належним чином відгукнеться на це. У кожній грі можуть бути злети і падіння. Але сьогодні ми заслуговували на перемогу", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.