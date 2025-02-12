Вінісіус: Подібні вчинки фанатів суперників додають мені сил

Форвард Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні здолав англійський Манчестер Сіті в рамках першого матчу попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Манчестер Сіті — Реал Мадрид 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор прокоментував виступ власної команди.

"Це була непогана гра для нашої команди. І я зрештою зміг зіграти чудовий матч. Не має значення, хто буде найкращим гравцем матчу, ми тут для того, щоб поставити ім'я Реала на перше місце.

Так, я бачив банер на трибунах перед початком гри, але коли фанати суперника роблять щось подібне, це завжди додає мені сил, щоб зіграти чудову гру, і тут я це довів.

Я намагаюсь не реагувати, але ці фанати самі знають нашу історію і знають, що ми можемо зробити в цьому змаганні. Здається, ми приїхали грати на цей стадіон уже вп'яте за весь мій час у Реалі. Тут завжди дуже холодно, але ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Гол Мбаппе? Я навіть не знаю, чим він забив, гомілкою? У останньому епізоді в матчі я намагався пробити самостійно, але м'яч потрапив до Джуда, що теж добре.

Цей турнір має дещо інше значення для нас, і я сподіваюсь, що ми зможемо продовжувати в тому ж дусі. Іноді буває дуже важко, тому що судді захищають гравців, які б'ють тебе по ногах. Проти мене фолять, а картки натомість отримую я, і це складно сприймати.

Я не вважаю себе святим, але іноді це трапляється в моїй голові через те, що я намагаюсь виграти за будь-яку ціну.

Попереду ще багато ігор, а матч-відповідь завжди є складним. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі і захищатись так, як ми захищались сьогодні, щоб наші вболівальники могли пережити ще один чарівний вечір", — заявив бразильський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та англійським Манчестер Сіті відбудеться 19 лютого.