Дуглас Луїс та Келлі — у стартовому складі Ювентуса на матч проти ПСВ

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та нідерландський ПСВ.

Туринський Ювентус та нідерландський ПСВ зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Стедіум.

Тіаго Мотта, після перемоги над Комо (2:1), використав із перших хвилин Келлі в трійці центральних захисників, тоді як Дуглас Луїс розташується в центрі поля.

Петер Бос, на тлі перемоги над англійським Ліверпулем (3:2), залучив до стартового складу Ледезму та Фламінго до оборони, тоді як Схаутен гратиме в центрі поля, а Перішич, Ланг та де Йонг повернуться до атаки.

Ювентус: Ді Грегоріо — Веа, Гатті, Вейга, Келлі, Маккенні — Гонсалес, Локателлі, Дуглас Луїс, Їлдиз — Коло-Муані.

Запасні: Перін, Пінсольо, Консейсан, Копмейнерс, Влахович, Тюрам, Савона, Рухі, Мбангула.



ПСВ: Бенітес — Ледезма, Фламінго, Обіспо, Жуніор — Сайбарі, Схаутен, Веерман — Перішич, де Йонг, Ланг.