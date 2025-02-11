Менді та Камавінга гратимуть із перших хвилин проти Манчестер Сіті

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Манчестер Сіті та мадридський Реал.

Англійський Манчестер Сіті та мадридський Реал зіграють у першому матчі попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на Етіхаді.

Хосеп Гвардіола, після розгрому від лондонського Арсеналу (1:5), залучив до стартового складу Едерсона в рамці воріт, тоді як Аке та Діаш гратимуть у центрі оборони, а Де Брюйне та Гріліш зіграють під нападником.

Карло Анчелотті, на тлі нічиєї в дербі проти Атлетіко (1:1), використав із перших хвилин Менді на лівому фланзі оборони, тоді як Камавінга гратиме в опорній зоні.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке, Гвардіол — Стоунз, Сілва — Савіо, Де Брюйне, Гріліш — Голанд.

Запасні: Ортега, Мармуш, Ковачич, Доку, Ніко, Нунес, Хусанов, Фоден, О'Райлі, Льюїс, Макейті.



Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Чуамені, Менді — Себальйос, Камавінга, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.