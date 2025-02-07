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Вінісіус Жуніор — автор найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів

07 лютого 2025

Вінісіус Жуніор, Getty Images

Вболівальники відзначили друге для гравця взяття воріт Зальцбурга.

На офіційному сайті УЄФА з'явилися результати голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

На першій сходинці рейтингу опинився лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор із його другим результативним ударом у домашньому матчі проти Зальцбурга в сьомому турі.

Нагадаємо, що в тому поєдинку 24-річний бразилець оформив дубль, допомігши "вершковим" розгромити свого суперника з рахунком 5:1. Вінісіус Жуніор завершив основний етап єврокубка з сімома голами та одним асистом у шести зустрічах.

Зазначимо, що другим за підсумками голосування став гол нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, тоді як на третій сходинці опинилося взяття воріт у виконанні захисника лісабонського Спортінга Зено Дебаста.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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