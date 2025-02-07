Вінісіус Жуніор — автор найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів

Вболівальники відзначили друге для гравця взяття воріт Зальцбурга.

На офіційному сайті УЄФА з'явилися результати голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

На першій сходинці рейтингу опинився лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор із його другим результативним ударом у домашньому матчі проти Зальцбурга в сьомому турі.

The team move 😍



Vini Jr's goal vs Salzburg has been voted fans' Goal of the League Phase 👏@Heineken | #UCLGOTLP pic.twitter.com/KFBgnn68CG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 7, 2025

Нагадаємо, що в тому поєдинку 24-річний бразилець оформив дубль, допомігши "вершковим" розгромити свого суперника з рахунком 5:1. Вінісіус Жуніор завершив основний етап єврокубка з сімома голами та одним асистом у шести зустрічах.

Зазначимо, що другим за підсумками голосування став гол нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, тоді як на третій сходинці опинилося взяття воріт у виконанні захисника лісабонського Спортінга Зено Дебаста.