Вінісіус Жуніор — автор найкращого гола основного етапу Ліги чемпіонів

На офіційному сайті УЄФА з'явилися результати голосування за найкращий гол основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

На першій сходинці рейтингу опинився лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор із його другим результативним ударом у домашньому матчі проти Зальцбурга в сьомому турі.

The team move 😍



Vini Jr's goal vs Salzburg has been voted fans' Goal of the League Phase