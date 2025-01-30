Янг Бойз — Црвена Звезда 0:1 Відео гола та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 швейцарський Янг Бойз на власному полі поступився сербській Црвені Звезді.

У цьому протистоянні двох наперед визначених невдах основного раунду інтрига зберігалась доволі довго, проте "жовто-чорні" так і не змогли потішити ні забитим голом, ані першим здобутим заліковим балом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Янг Бойз — Црвена Звезда у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Янг Бойз — Црвена Звезда 0:1

Гол: Канга, 69

Янг Бойз: Келлер — Блум, Камара (Беніто, 67), Бан'є-Зукру, Атекаме — Малеш (Віржиньюс, 46), Лаупер, Лакоми (Чанга Чайва, 77), Імері (Елія, 61) — Монтейру, Ганвула (Іттен, 61)

Црвена Звезда: Гутеша — Мімович, Дркушич, Джига, Сол — Крунич, Елшнік — Катомпа Мвумпа (Ілич, 83), Максимович (Канга Каку, 65), Іванич — Ндіай (Бруно, 83)

Попередження: Чайва — Гутеша