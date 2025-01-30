РБ Зальцбург — Атлетіко 1:4 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 австрійський РБ Зальцбург на власному полі поступився мадридському Атлетіко.

Команда Дієго Сімеоне напрочуд потужно почала гру на чужому полі, і вже до завершення першого тайму встановила рахунок на межі розгромного на табло — 0:3.

Вочевидь, після такого першого тайму Атлетіко менше атакував після перерви, але все одно спромігся забити вчетверте, тоді як суперники відповіли бодай одним своїм голом лише наприкінці матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу РБ Зальцбург — Атлетіко у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

РБ Зальцбург — Атлетіко 1:4

Голи: Дагім, 90+1 — Сімеоне, 5, Грізманн, 13, 45+2, Льоренте, 63

РБ Зальцбург: Шлагер — Дедич, Байду, Бланк, Терзич (Моргалла, 85) — Єо (Ратков, 67), Капальдо (Байчетич, 85), Діамбу (Кларк, 58), Глух — Доржелес (Кавамура, 58), Дагім

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Аспілікуета — Сімеоне (Серлот, 59), Коке, Де Пауль (Галлагер, 67), Ліно (Лемар, 81) — Альварес (Моліна, 59), Грізманн (Рікельме, 67)

Попередження: Капальдо, Бланк