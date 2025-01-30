Баварія — Слован Братислава 3:1 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 мюнхенська Баварія на власному полі обіграла словацький Слован із Братислави.

Команда Венсана Компані швидко відкрила рахунок, чого в такому матчі цілком вистачило для того, аби потім господарі почували себе впевнено й стабільно нарощували перевагу.

Однак розгромного рахунку в підсумку так і не вийшло — Слован у відповідь на три пропущені зумів відіграти один м’яч на останніх хвилинах основного часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Слован Братислава у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баварія — Слован Братислава 3:1

Голи: Мюллер, 8, Кейн, 63, Коман, 84 — Толич, 90

Баварія: Ноєр — Кімміх, Станішич (Геррейру, 85), Кім, Бої (Мусіала, 62) — Павлович — Сане, Олісе, Мюллер (Коман, 62), Тель (Гнабрі, 62) — Кейн

Слован Братислава: Такач — Байрич, Кашія, Віммер — Блекмен, Саввідіс, Шеке (Мустафич, 77), Зуберу (Толич, 77) — Барсегян (Мак, 70), Стрелец (Мецоко, 70), Марчеллі (Медведев, 62)

Попередження: Блекмен, Саввідіс, Байрич