Ювентус — Бенфіка 0:2 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 туринський Ювентус на власному полі поступився лісабонській Бенфіці.

Команда Тіаго Мотти провалила перший тайм домашньої зустрічі, і коли в неї вилетів через травму черговий захисник, то одразу ж пропустила.

Після цього "орли" могли забивати ще пару м’ячів до перерви, проте захист туринців тоді встояв, чого не скажеш про другий тайм, коли Ювентус атакував постійно, але в підсумку пропустив другий м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Бенфіка у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Ювентус — Бенфіка 0:2

Голи: Павлідіс, 16, Кекчю, 81

Ювентус: Перін — Веа, Калулу (Локателлі, 16), Гатті, Маккенні — Тюрам (Гонсалес, 61), Дуглас Луїс — Консейсан, Мбангула (Копмейнерс, 61), Їлдиз — Влахович.

Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Араужу (Регу, 90+2) — Флорентіну, Еурснес, Кекчю (Ролльгайзер, 90+1) — Ді Марія (Актюркоглу, 71), Павлідіс (Амдуні, 84), Шельдеруп (Баррейру, 71).

Попередження: Влахович — Ба, Отаменді