Барселона — Аталанта 2:2 Відео голів та огляд матчу 29.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 29 січня 2025 року.

У рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 каталонська Барселона на власному полі зіграла внічию проти бергамаської Аталанти.

Команди провели перший тайм за переваги господарів Монжуїка на м’ячі, але без забитих голів, оскільки де в чому несподіваний м’яч гостей було скасовано через офсайд.

У другій половині команда Ганса-Дітера Фліка перебувала з м’ячем у ногах менше, проте забила майже одразу.

Але як швидко "блаугранас" забивали в цій зустрічі, так само швидко потім і пропускали — кожен із двох м’ячів Барси знайшов відповідь від "Богині".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Аталанта у рамках восьмого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Барселона — Аталанта 2:2

Голи: Ямал, 47, Араухо, 73 — Едерсон, 66, Пашалич, 79

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Гарсія (Кубарсі, 69), Бальде — де Йонг, Педрі (Касадо, 80) — Ямал (Віктор, 90), Гаві (Лопес, 68), Рафінья — Левандовські (Торрес, 69)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Скальвіні, 55) — Белланова (Дзаніоло, 77), де Рон, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 76) — Пашалич — Де Кетеларе (Брешіаніні, 87), Ретегі (Куадрадо, 77)

Попередження: Колашинац, Де Рон