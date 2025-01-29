Трубін зіграє з перших хвилин проти Ювентуса

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка.

Туринський Ювентус та лісабонська Бенфіка зіграють у восьмому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Альянц Арені.

Тіаго Мотта, після поразки від Наполі (1:2), залучив до стартового складу Періна в рамці воріт, тоді як Веа гратиме праворуч у захисті, Дуглас Луїс долучиться до опорної зони, а Консейсан та Мбангула розташуються під нападником — Влаховичем.

Бруну Лаже, на тлі поразки від каталонської Барселони (4:5), використав із перших хвилин Ба на правому фланзі оборони, тоді як Ді Марія зіграє праворуч в атаці. Анатолій Трубін — традиційно у воротах.

Ювентус: Перін — Веа, Калулу, Гатті, Маккенні — Тюрам, Дуглас Луїс — Консейсан, Мбангула, Їлдиз — Влахович.

Запасні: Пінсольо, Ді Грегоріо, Локателлі, Копмейнерс, Гонсалес, Аджич, Фаджолі, Савона, Рухі.



Бенфіка: Трубін — Ба, Сілва, Отаменді, Араужу — Флорентіну, Еурснес, Кекчю — Ді Марія, Павлідіс, Шельдеруп.

Запасні: Соареш, Амдуні, Актюркоглу, Баррейру, Престіанні, Ролльгайзер, Бесте, Фонсека, Фелікс, Сантуш, Байрамі, Регу.



Гра Ювентус — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.