Пушич вирішив зіграти проти Боруссії Д без номінального форварда на вістрі

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють дортмундська Боруссія та донецький Шахтар.

Дортмундська Боруссія та донецький Шахтар зіграють у восьмому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Майк Тулльберг, після нічиєї проти бременського Вердера (2:2), залучив до стартового складу Забітцера в опорній зоні, тоді як Баєр зіграє в атаці.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над французьким Брестом (2:0), використав із перших хвилин Зубкова на правому фланзі нападу.

Боруссія Д: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер — Адеємі, Брандт, Байно-Гіттенс — Баєр, Гірассі.

Запасні: Маєр, Лотка, Коуту, Антон, Рейна, Гросс, Дюранвіль, Кемпбелл, Ветьєн, Мане, Кабар, Азхіл.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Криськів, Судаков — Зубков, Педріньйо да Сілва, Кевін.

Запасні: Твардовський, Фесюн, Траоре, Степаненко, Швед, Педріньйо Азеведо, Грам, Бондаренко, Конопля, Невертон, Фарина.



Гра Боруссія Д — Шахтар почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.