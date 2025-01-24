Бернарду: ПСЖ заслужив на перемогу

Португалець віддав належне французькому клубу.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про поразку від ПСЖ (2:4) в матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Перший тайм був 50 на 50. Ми грали не дуже добре, але у нас було багато моментів.

Ми потужно ропочали другий тайм, але після цього парижани були набагато кращими за нас. Вони діяли агресивніше і з більшою інтенсивністю. ПСЖ заслужив на перемогу.

Ми не хотіли опинитися в таблиці там, де перебуваємо зараз, але потрібно прийняти ситуацію. Ми віддамо всі сили, щоб виграти у Брюгге", — сказав Сілва.

Наразі Ман Сіті знаходиться на 25-у місці в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів.