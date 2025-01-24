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-
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22:00
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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
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Бернарду: ПСЖ заслужив на перемогу

24 січня 2025

Бернарду Сілва, getty images

Португалець віддав належне французькому клубу.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про поразку від ПСЖ (2:4) в матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить RMC Sport.

"Перший тайм був 50 на 50. Ми грали не дуже добре, але у нас було багато моментів.

Ми потужно ропочали другий тайм, але після цього парижани були набагато кращими за нас. Вони діяли агресивніше і з більшою інтенсивністю. ПСЖ заслужив на перемогу.
Ми не хотіли опинитися в таблиці там, де перебуваємо зараз, але потрібно прийняти ситуацію. Ми віддамо всі сили, щоб виграти у Брюгге", — сказав Сілва.
Наразі Ман Сіті знаходиться на 25-у місці в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: RMC

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