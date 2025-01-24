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-
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-
29 січня
22:00
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-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
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29 січня
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Гріліш: ПСЖ виявився набагато кращим, ніж я очікував

24 січня 2025

ДЖек гріліш, getty images

Шикарний матч на Парк де Пренс.

Вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш прокоментував поразку від ПСЖ (2:4) у рамках 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Цитує англійця Manchester Evening News.

"Я не знаю, що трапилося, зазвичай ми дуже сильні в такі моменти. У цьому сезоні таке траплялося занадто часто: ми ведемо в один або два м'ячі, навіть три, як проти Феєнорда, але не контролюємо гру і не доводимо справу до кінця. Це дивно, тому що в минулі сезони ми завжди були дуже хороші в таких моментах. Не знаю, чи пов'язано це з впевненістю.

До Різдва ми грали не на тому рівні, на якому знаємо, що можемо виступати. Це залежить тільки від нас самих — спробувати змінити ситуацію і виграти матч наступного тижня.
Це складно. Не знаю, чи пов'язано це з впевненістю. У нас стільки гравців, які відмінно вміють утримувати м'яч. Але останнім часом ми цього не робимо. Все залежить від нас. Потрібно віддати належне ПСЖ, вони були дуже енергійні. Вони виявилися набагато кращими, ніж я очікував, не в поганому сенсі, це топ-команда, і вони заслужили на перемогу.
Навіть коли я вийшов, я довго не торкався м'яча, мій гол став моїм першим дотиком. Мені хотілося кілька разів заволодіти м'ячем, щоб увійти в гру, а в наступній атаці ми знову забили. 
Все йшло за планом, все було ідеально. Навіть я сам зазвичай хороший у таких моментах, коли треба утримувати м'яч, але в нас не виходило цього. А в них постійно знаходилися гравці, які відкривалися, вимагали м'яч і утримували його", — сказав Гріліш.
Наразі Ман Сіті знаходиться на 25-у місці в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів.

Джерело: The Manchester Evening News

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