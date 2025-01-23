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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
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-
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Доннарумма: Команда провела відмінний матч і заслужила на перемогу над Сіті

23 січня 2025

Парижани здобули вольову перемогу.

Воротар ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма прокоментував перемогу над Ман Сіті в матчі сьомого туру ЛЧ (4:2).

"Неймовірні відчуття. Після двох голів я трохи хвилювався, але дякую вболівальникам, що вони неймовірно підтримували нас усі 90 хвилин. Ця перемога для них.

Ми віддали багато сил, ви бачили це на полі. Команда провела відмінний матч і заслужила на перемогу. Збираємось продовжувати так само, бо це ще не кінець – є ще один важливий матч Ліги чемпіонів.

Ми трохи насолодимося результатом, а потім думатимемо про інші матчі у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів", – сказав Доннарумма.

Після семи зіграних турів загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ має у своєму активі десять очок та перебуває на 23-му місці в турнірній таблиці.

Джерело: ФК ПСЖ

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