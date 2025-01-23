Президент ПСЖ — про матч з Ман Сіті: Моє серце практично зупинилося

Фантастичний камбек парижан.

Президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі висловився про матч 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті (4:2). Його слова наводить RMC Sport.

"Моє серце практично зупинилося, я мало не пережив серцевий напад. Ми грали з відмінною командою, якою керує великий тренер. У них багато прекрасних гравців. І ми показали, що ми теж є відмінною командою. Я пишаюся командою", — заявив Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, що ПСЖ здобув вольову перемогу, поступаючись 0:2 до 56-ї хвилини матчу.

Після семи зіграних турів загального етапу Ліги чемпіонів ПСЖ має у своєму активі десять очок та перебуває на 23-му місці в турнірній таблиці.