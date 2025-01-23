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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
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-
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Спарта Прага — Інтер 0:1 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025

23 січня 2025

Спарта Прага — Інтер, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 чеська Спарта в Празі на власному полі поступилась міланському Інтеру.

Команда Сімоне Індзагі знову повела себе доволі скромно на полі суперників у єврокубковому матчі. Маючи перевагу за рахунок швидкого гола, "змії в подальшому зіграли в дуже обережний футбол, так і не зумівши змінити рахунок додатково на власну користь до фінального свистка.

До вашої уваги відео найкращих моментів Спарта Прага — Інтер у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Спарта Прага — Інтер 0:1
Гол: Мартінес, 12

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Панак, Серенсен — Візнер (Сухомел, 79), Саділек, Кайрінен, Рінеш (Зелени, 69) — Лачі — Олатунджі (Краснікі, 79), Бірманчевич (Гараслін, 74)

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс (Дарміан, 63), Барелла (Фраттезі, 63), Асллані (Зелінські, 71), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 71) — Мартінес (Таремі, 82), Тюрам

Попередження: Олатунджі, Краснікі — Думфріс, Асллані

Джерело: MEGOGO

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