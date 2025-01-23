Вінісіус: Зараз я можу зіграти погано, але все одно забити двічі

Форвард Реала прокоментував розгром Зальцбурга.

У сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мадридський Реал на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "галактікос" Вінісіус прокоментував виступ власної команди.

"Я дійсно вважаю, що сьогодні ми продемонстрували практично повну гру, тому що ми включились у неї ще в першому таймі. Але нам дійсно потрібно продовжувати шукати свою абсолютну найкращу форму, щоб продовжувати забивати голи і краще захищатись як команда.

Перемога — це те, чого вимагають наші вболівальники, і те, чого вимагає ця емблема на наших футболках. Якщо ми хочемо досягати більшого, ми повинні продовжувати грати так, як ми це робили сьогодні.

Мені дуже приємно, що експерти групи технічних спостерігачів УЄФА проголосували за мене, тому що, на мою думку, Родріго і Джуд Беллінгем теж виступили дуже добре. Але я підкреслюю, що найголовніше, щоб команда в цілому продовжувала так грати.

Іноді мої голи — це чистий інстинкт, іноді потрібно трохи більше часу, щоб я міг поглянути і побачити речі, які допомагають забивати, наприклад, де знаходиться воротар. Голи роблять мене кращим гравцем.

На початку кар'єри тут, у Реалі, я забивав не так багато, але зараз я можу зіграти погано, але все одно забити двічі — це хороша звичка!", — заявив бразильський виконавець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.