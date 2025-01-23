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29 січня
22:00
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-
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-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
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Артета: Я дуже задоволений результатом матчу з Динамо Загреб — наша робота майже виконана

23 січня 2025

Артета: Я дуже задоволений результатом матчу з Динамо Загреб — наша робота майже виконана

Іспанець висловився після перемоги в ЛЧ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував пеермогу над Динамо Загреб в матчі Ліги чемпіонів — 3:0.

"Я дуже задоволений результатом, тому що це означає, що наша робота майже виконана. У нас буде ще одна гра, яку нам потрібно виграти, щоб досягти того, чого ми хочемо. Це був чудовий матч. Ми створили достатню кількість небезпечних моментів. Загалом, футболісти впорались із задачею.

Ми не дозволили супернику завдати жодного в площину воріт. Це свідчить лиш про те, що команда дійсно злагоджена у своїх діях на полі. Ми провели чотири поспіль сухі домашні матчі у Лізі чемпіонів, попри постійну ротацію.

Думаю, це дуже позитивний результат. Зараз ми налаштовуємося на гру з Вулвергемптоном у чемпіонаті, а потім на нас чекає матч проти Жирони, ми хочемо закінчити цей етап у Лізі чемпіонів найкращим чином", — зазначив Артета.

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