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Арсенал — Динамо Загреб 3:0 Відео голів та огляд матчу 22.01.2025

23 січня 2025

Арсенал — Динамо Загреб, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 лондонський Арсенал на власному полі обіграв загребське Динамо.

Команда Мікеля Артети в цьому матчі відзначилась уже в першій атаці, після чого суперникам складно було ввійти до гри належним чином.

Власне, Загреб цього так і не зробив, і лише в другому таймі трохи покращив власний відсоток володіння м’ячем, тоді як натомість пропустив ще два голи під завісу матчу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Динамо Загреб 3:0 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Арсенал — Динамо Загреб 3:0
Голи: Райс, 3 Гаверц, 66 Едегор, 90+2

Арсенал: Рая — Тімбер (Парті, 59), Ківьор, Магальяес, Зінченко (Тірні, 74) — Едегор, Жоржиньо, Райс — Стерлінг (Нванері, 58), Гаверц (Троссар, 74), Мартінеллі (Батлер-Оєдеджі, 90+3)

Динамо Загреб: Невістич — Рістовскі, Ммаї, Торренте, П'єр-Габріель (Ходжа, 75) — Адемі (Качавенда, 59), Бернауер, Рог (Мішич, 59) — Стойкович (П'яца, 75), Куленович, Батуріна (Шпікич, 87)

Попередження: Стерлінг, Тімбер — Адемі, Качавенда

Джерело: MEGOGO

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