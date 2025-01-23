Селтік — Янг Бойз 1:0 Відео гола та огляд матчу 22.01.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 22 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 шотландський Селтік на власному полі обіграв швейцарський Янг Бойз.

"Кельти" могли довершити власну перевагу в першому таймі ударом із пенальті, але Енгельс схибив у відповідальний момент.

Після цього Янг Бойз вирівняв гру після перерви, і до останнього намагався залишатись у грі. Аж до м’яча у власні ворота від Беніто.

До вашої уваги відео найкращих моментів Селтік — Янг Бойз у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Селтік — Янг Бойз 1:0

Гол: Беніто, 86 (аг).

На 41 хвилині Арне Енгельс не забив пенальті (воротар).

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Вальє, 69) — Енгелс (Бернарду, 69), Макгрегор, Хатате — Кюн (Скейлс, 90), Фурухасі (Айда, 75), Маеда.

Янг Бойз: Келлер — Атекаме (Блум, 84), Камара, Беніто, Аджам — Малеш (Чанга Чайва, 64), Ньяссе (Лаупер, 84), Лакоми, Монтейру (Коллі, 72) — Угринич, Ганвула (Іттен, 64).

Попередження: Кюн — Ганвула, Камара, Угринич, Беніто.

Вилучення: Маеда, 88.