Селтік вирвав перемогу над Янг Бойз

Шотландська команда продовжує боротьбу за місце у плей-оф.

У матчі сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів Селтік на своєму полі мінімально обіграв Янг Бойз з рахунком 1:0.

Найперший реальний шанс забити був на 41 хвилині, коли Арне Енгелс не зміг реалізувати пенальті.

Після цього шотландці мали перевагу у грі, але реалізувати його вдалося лише на 86 хвилині, коли Беніто зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Через дві хвилини Селтік залишився в меншості після вилучення Дайзена Маеди, який отримав пряму червону картку.

Таким чином, Селтік набрав 12 очок і посідає 18 місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, а у Янг Бойз сім поразок та останній рядок з різницею м'ячів — 3:23.

Селтік - Янг Бойз 1:0

Гол: Беніто, 86 (аг).

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор (Вальє, 69) — Енгелс (Бернарду, 69), Макгрегор, Хатате — Кюн (Скейлс, 90), Фурухасі (Айда, 75), Маеда.

Янг Бойз: Келлер — Атекаме (Блум, 84), Камара, Беніто, Аджам — Малеш (Чанга Чайва, 64), Ньяссе (Лаупер, 84), Лакоми, Монтейру (Коллі, 72) — Угринич, Ганвула (Іттен, 64).

Попередження: Кюн — Ганвула, Камара, Угринич, Беніто.

Вилучення: Маеда, 88.