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-
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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
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-
29 січня
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РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
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-
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-
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Анчелотті: Навіть не злюсь через пропущений гол

23 січня 2025

Карло Анчелотті, Getty Images

Керманич Реала прокоментував розгром Зальцбурга.

Мадридський Реал у сьомому турі Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі розгромив австрійський РБ Зальцбург.

Реал Мадрид — РБ Зальцбург 5:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті прокоментував виступ власної команди.

"Очевидно, що першочерговою метою була наша перемога. Ми почали трохи мляво, але незабаром виправили ситуацію. Із тією якістю, яку ми маємо попереду, я ніколи не сумнівався в наших силах.

Я думаю, що ми на хорошому ходу, що наша динаміка дуже позитивна. Я навіть не злюсь через пропущений гол.

У нас ніколи, ніколи не буде проблем у грі з Мбаппе, Вінісіусом Жуніором та Родріго в стартовому складі. Саме тому, як на мене, нам потрібно сконцентруватись на тому, щоб налагодити командну роботу та роботу в обороні — тоді все буде добре.

Є багато моментів у нашій грі, коли мені залишається зупинитись і насолоджуватись, особливо п'ятим голом — який чудовий пас від Вальверде. Але було ще багато індивідуальних моментів, які я також можу оцінити естетично.

Алаба? Його прогрес зараз залежить в основному від нього самого. Він дуже близький до стартового складу, і я буду слухати його і чекати, коли він скаже: "Я готовий грати, бос"", — заявив італійський фахівець.

У заключному турі мадридський Реал зіграє в гостях у французького Бреста.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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