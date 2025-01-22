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-
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-
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-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
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-
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Мусіала повернувся до стартового складу Баварії на матч проти Феєнорда

22 січня 2025

Джамал Мусіала, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та мюнхенська Баварія.

Ротердамський Феєнорд та мюнхенська Баварія зіграють на Де Кейпі в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Бріан Пріске, після перемоги над чеською Спартою Прага (4:2), використав із перших хвилин Бейлова в рамці воріт, тоді як Стенгс та Белен гратимуть у центрі поля.

Венсан Компані, на тлі перемоги над Вольфсбургом (3:2), залучив до стартового складу Мусіалу під нападником.

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Смал — Стенгс, Белен, Міламбо — Хадж-Мусса, Хіменес, Пайшан.

Запасні: Велленройтер, Ка, Уеда, Гонсалес, Буено, Іванушец, Карранса, Мітчелл, Надже, Осман.

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Шмітт, Гнабрі, Сане, Даєр, Геррейру, Мюллер, Тель, Станішич, Павлович, Азну.

Гра Феєнорд — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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