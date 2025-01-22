Мусіала повернувся до стартового складу Баварії на матч проти Феєнорда

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ротердамський Феєнорд та мюнхенська Баварія.

Ротердамський Феєнорд та мюнхенська Баварія зіграють на Де Кейпі в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Бріан Пріске, після перемоги над чеською Спартою Прага (4:2), використав із перших хвилин Бейлова в рамці воріт, тоді як Стенгс та Белен гратимуть у центрі поля.

Венсан Компані, на тлі перемоги над Вольфсбургом (3:2), залучив до стартового складу Мусіалу під нападником.

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Смал — Стенгс, Белен, Міламбо — Хадж-Мусса, Хіменес, Пайшан.

Запасні: Велленройтер, Ка, Уеда, Гонсалес, Буено, Іванушец, Карранса, Мітчелл, Надже, Осман.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Шмітт, Гнабрі, Сане, Даєр, Геррейру, Мюллер, Тель, Станішич, Павлович, Азну.



Гра Феєнорд — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.