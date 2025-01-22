Ліга чемпіонів. 7 тур. Анонси і прогнози на матчі

Football.ua представляє прев'ю поєдинків сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів, які відбудуться 22 січня.

Сьогодні, 22 січня, відбудеться другий ігровий день сьомого туру оновленої Ліги чемпіонів. Пропонуємо слідкувати за всіма подіями турніру з Football.ua, щоб нічого не пропустити.

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[*] — положення команди в турнірній таблиці ЛЧ

[34] Лейпциг — Спортінг [19]

Cереда, 22 січня, 19:45. РБ Арена, Лейпциг. Головний арбітр — Манфредас Лук'янчукас (Литва)

Раніше поступившись Арсеналу вдома й Брюгге на виїзді, сьогодні Спортінг намагатиметься покращити своє турнірне становище в Лізі чемпіонів. Протистоятиме лісабонцям уже позбавлений шансів на вихід до плей-оф Лейпциг, який досі не зумів набрати бодай один заліковий бал. Підопічні Марко Розе ввечері можуть повторити антирекорд для німецьких клубів за кількістю поразок поспіль у ЛЧ, встановлений леверкузенським Баєром (7) у сезоні-2002/03.

"Бики" до сьогоднішнього поєдинку підходять на тлі двох виїзних невдач у чемпіонаті Німеччини. Тижнем раніше Лейпциг поступився конкуренту в боротьбі за місце в топ-4 Штутгарту (2:1), а минулими вихідними зіграли внічию з аутсайдером Бохумом (3:3), втративши в другому таймі матчу перевагу в три голи, здобуту протягом першої половини. Так команда опинилася на п'ятій сходинці Бундесліги.

"Леви" під керівництвом призначеного наприкінці 2024 року Руя Боржеша нещодавно поступилися Бенфіці (1:1, 7:8 у серії пенальті) у фіналі Кубка португальської ліги в Лейрії. У чемпіонаті країни минулими вихідними Спортінг із рахунком 3:0 на виїзді розібрався з Ріу Аве. Це допомогло клубу відновити свій відрив від тієї ж Бенфіки, яка в турнірній таблиці йде другою, у розмірі трьох очок.

Також зазначимо, що в команди Розе попереду виїзний матч проти Штурма, тоді як колектив Боржеша прийматиме Болонью.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лейпциг: Вандевордт — Гертрейда, Орбан, Бітшиабу, Раум — Зайвальд, Айдара — Баумгартнер, Нуса — Опенда, Шешко

Спортінг: Ісраель — Куарежма, Діоманде, Сен-Жюст, Араухо — Моріта, Юльманн — Катаму, Кенда — Трінкан, Дьокереш

Не зіграють: Генріхс, Косс, Люкеба, Уедраого, Сілва — Рейс, Сантуш, Гонсалвеш

Під питанням: ... — Куарежма

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Спортінг — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.38, тоді як потенційний успіх Лейпцига оцінюється показником 2.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.65.

прогноз 2:2

[28] Шахтар — Брест [9]

Cереда, 22 січня, 19:45. Арена АуфШальке, Гельзенкірхен. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія)

Повний анонс матчу Шахтар — Брест читайте за посиланням.

[5] Арсенал — Динамо Загреб [25]

Cереда, 22 січня, 22:00. Арсенал Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина)

Арсенал після впевнених перемог над Спортінгом у Лісабоні з рахунком 5:1 і над Монако вдома (3:0) знаходиться за крок від гарантованого виходу до 1/8 фіналу плей-оф оновленої Ліги чемпіонів. Динамо на тлі розгромної поразки від Боруссії Дортмунд (0:3) і нічиєї з Селтіком (0:0) у Загребі все ще сподівається втриматися в зоні кваліфікації до 1/16.

Лондонці під керівництвом Мікеля Артети тижнем раніше здобули перемогу в дербі Північного Лондона, у вольовому стилі здолавши на власному полі Тоттенгем (2:1), а минулими вихідними на тому ж Арсенал Стедіум не втримали перевагу над Астон Віллою в два голи (2:2). Від лідируючого в АПЛ Ліверпуля "каноніри" тепер відстають на шість залікових балів.

Динамо наприкінці грудня призначило головним тренером Фабіо Каннаваро, а в січні провело три товариських матчі. "Сині" на зборах у Туреччині зіграли внічию з донецьким Шахтарем (2:2), здолали Лех (3:1) і не виявили сильнішого в спарингу з Ягеллонією (1:1). На зимову перерву клуб із Загреба пішов на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Хорватії.

Також зазначимо, що в команди Артети попереду виїзний матч проти Жирони, тоді як колектив Каннаваро прийматиме Мілан.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рая — Парті, Тімбер, Магальяес, Льюїс-Скеллі — Жоржиньо, Едегор, Райс — Мартінеллі, Гаверц, Троссар

Динамо Загреб: Невістич — Рістовські, Теофіль-Катрен, Бернауер, П'єр-Габріель — Адемі, Стойкович — Кордоба, Батуріна, П'яца — Куленович

Не зіграють: Саліба, Жезус, Нванері, Сака, Вайт, Томіясу — Сучич

Під питанням: Калафіорі — Мішич, Петкович

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Арсенал — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.13, тоді як потенційний успіх Динамо Загреб оцінюється показником 23.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 8.90.

прогноз 3:0

[15] Мілан — Жирона [30]

Cереда, 22 січня, 22:00. Стадіо Сан Сіро, Мілан. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина)

Націлений на місце в топ-8 турнірної таблиці оновленої Ліги чемпіонів Мілан сьогодні спробує продовжити свою єврокубкову переможну серію з чотирьох матчів. Жирона ж усе ще має шанси на вихід до плей-оф, але лише з трьома наразі наявними очками, здобутими в результаті домашньої перемоги над аутсайдером Слованом (2:0) вони є дуже примарними.

"Россонері" до сьогоднішнього протистояння підходять після виїзних перемоги та поразки в чемпіонаті Італії. У вольовому стилі команда Сержіу Консейсана з рахунком 2:1 впоралася з Комо, після чого поступилася Ювентусу (2:0). У турнірній таблиці Серії А Мілан зараз іде восьмим, на стільки ж залікових балів відстаючи від топ-4.

Для Жирони в чемпіонаті Іспанії 2025 рік розпочався з виїзної перемоги над Алавесом із рахунком 1:0, здобутої в компенсований час. Минулими вихідними колектив Мічела сам зазнав подібної невдачі, вдома поступившись Севільї (1:2) через пропущений ближче до завершення поєдинку гол. У турнірній таблиці Ла Ліги клуб теж іде восьмим, від зони ЛЧ відстаючи на 11 очок.

Нагадаємо, що Мілан в останньому турі зустрінеться з Динамо в Загребі, тоді як Жирона вдома протистоятиме Арсеналу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Павлович, Ернандес — Беннасер, Фофана, Рейндерс — Муса, Мората, Леан

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Крейчі, Блінд — Соліс, Мартін — Циганков, ван де Бек, Хіль — Руїс

Не зіграють: Томорі, Чуквезе, Тіав, Лофтус-Чік, Флоренці — ...

Під питанням: Мората, Пулішич — Данжума

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

ПОТОЧНА ФОРМА

БУКМЕКЕРИ

Мілан — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Жирони оцінюється показником 6.70. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.65.

прогноз 2:1

[26] ПСЖ — Манчестер Сіті [24]

Cереда, 22 січня, 22:00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр — Шимон Марчиняк (Польща)

Повний анонс матчу ПСЖ — Манчестер Сіті читайте за посиланням.

[22] Реал Мадрид — Зальцбург [33]

Cереда, 22 січня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція)

Мадридський Реал на тлі виїзних поразки від Ліверпуля (2:0) та перемоги над Аталантою в результативному поєдинку з рахунком 3:2 буде націлений виключно на здобуття трьох очок у сьогоднішньому домашньому матчі. У Зальцбурга ж через розгромні поразки від Баєра в Леверкузені (5:0) та від ПСЖ вдома (0:3) залишилися неймовірно мізерні шанси на вихід до плей-оф.

"Вершкові" на чолі з Карло Анчелотті в Мадриді нещодавно не без проблем вибили Сельту (2:2, 5:2 після додаткового часу) з 1/8 фіналу Кубка Іспанії, вийшовши на Леганес. Минулими вихідними на Сантьяго Бернабеу Реал розібрався з Лас-Пальмасом (4:1), повернувшись на вершину турнірної таблиці Ла Ліги завдяки осічці Атлетіко.

"Бики" з призначеним на початку 2025 року новим керманичем Томасом Летшем не брав участі в офіційних матчах. У контрольному поєдинку з Баварією на власному полі Зальцбург зазнав розгромної поразки з рахунком 6:0, після чого, у Португалії, також поступився Мідтьюлланну (3:2). На зимову перерву гранд пішов аж на п'ятій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Австрії.

Нагадаємо, що Реал Мадрид в останньому турі зустрінеться з Брестом на виїзді, тоді як Зальцбург вдома протистоятиме Атлетіко.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Модрич, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус

Зальцбург: Шлагер — Капальдо, Дедич, Байду, Гіндо — Гурна-Дуат, Байчетич, Бідструп — Єо, Ратков, Нене

Не зіграють: Васкес, Карвахаль, Мілітао, Камавінга — К'єргор, Конате

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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БУКМЕКЕРИ

Реал Мадрид — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.09, тоді як потенційний успіх Зальцбурга оцінюється показником 25.00. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 12.00.

прогноз 3:0

[23] Селтік — Янг Бойз [36]

Cереда, 22 січня, 22:00. Селтік Парк, Глазго. Головний арбітр — Рохіт Саггі (Норвегія)

Зазнавши лише однієї, але нищівної поразки (7:1 від Боруссії у Дортмунді) в попередніх шести турах, Селтік сьогодні матиме непогану можливість достроково гарантувати собі місце в 1/16 фіналу плей-оф оновленої ЛЧ. Янг Бойз після шести поспіль невдач досі не має жодного залікового бала, тож шанси на вихід до наступного раунду вже втрачено.

Нещодавно команда Брендана Роджерса ледь урятувалася від виїзної поразки Данді (3:3) в шотландській Прем'єр-лізі. Проте, це майже не вплинуло на турнірне становище, адже зараз Селтік має 13-очкову перевагу над другим Рейнджерс. Минулими вихідними ж "зелено-білі" порадували своїх уболівальників очікуваним виходом 1/8 фіналу Кубка Шотландії, впоравшись у Глазго з Кілмарноком (2:1).

Янг Бойз під керівництвом призначеного в грудні головного тренера Джорджо Контіні повернувся після зимової перерви домашньою нічиєю з аутсайдером чемпіонату Швейцарії Вінтертуром. Клуб із Берна поки що провалює поточну кампанію, перебуваючи на дев'ятій з 12-ти сходинок турнірної таблиці, хоч і відстає від лідера тільки на вісім очок.

Також зазначимо, що в команди Роджерса попереду виїзний матч проти Астон Вілли, тоді як колектив Контіні прийматиме Црвену Звезду.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Тейлор — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Фурухасі, Маеда

Янг Бойз: Келлер — Блум, Атекаме, Беніто, Хаджам — Угрінич, Лакоми — Малеш, Коллі, Монтейру — Іттен

Не зіграють: Форрест — Янко

Під питанням: ... — Конте

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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БУКМЕКЕРИ

Селтік — фаворит протистояння. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 1.33, тоді як потенційний успіх Янг Бойз оцінюється показником 8.20. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.90.

прогноз 2:1

[29] Спарта Прага — Інтер [7]

Cереда, 22 січня, 22:00. Стадіон Летна, Прага. Головний арбітр — Алехандро Ернандес (Іспанія)

Спарта до сьогоднішнього домашнього матчу підходить на тлі чотирьох поспіль єврокубкових поразок, що залишило празький клуб майже без шансів на вихід до плей-оф оновленої ЛЧ. Інтер на тлі поразки від Баєра в Леверкузені (1:0) буде націлений на закриття питання стосовного виходу до 1/8 фіналу турніру шляхом здобуття звитяги в Празі.

Підопічні Ларса Фріса в січні провели два товариських матчі, які для "рудих" були успішними. В іспанській Марбельї Спарта розібралася з двома скандинавськими суперниками: Мальме (3:1) й Буде/Глімт (3:0). Празький клуб пішов на зимову перерву на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Чехії, відстаючи від лідируючої Славії на 13 очок.

"Нерадзуррі" під керівництвом Сімоне Індзагі після домашньої нічиєї з Болоньєю (2:2) та достатньо спокійної перемоги над Емполі (3:1) продовжує свої намагання захистити чемпіонський титул у Серії А. У турнірній таблиці Інтер зараз поступається Наполі лише трьома заліковими балами, маючи виїзний поєдинок із Фіорентиною в запасі.

Нагадаємо, що Спарта Прага в останньому турі зустрінеться з Баєром на виїзді, тоді як Інтер вдома протистоятиме Монако.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Спарта Прага: Віндаль — Вітік, Панак, Серенсен — Візнер, Кайрінен, Саділек, Лачі, Ринеш — Бірманчевич, Олатунджі

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Асллані, Мхітарян, Дімарко — Тюрам, Мартінес

Не зіграють: Гарсія де Альбеніс, Пресіадо, Ррахмані, Туці — Ачербі, Біссек, Чалханоглу, Корреа

Під питанням: Гараслін — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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БУКМЕКЕРИ

Інтер — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.41, тоді як потенційний успіх празької Спарти оцінюється показником 7.90. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.85.

прогноз 0:2

[20] Феєнорд — Баварія [12]

Cереда, 22 січня, 22:00. Стадіон Феєнорд "Де Кейп", Роттердам. Головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція)

Після трьох поспіль звитяг у Лізі чемпіонів, серед яких грудневий розгром Шахтаря в Гельзенкірхені (5:1), Баварія перебуває за крок від кваліфікації до плей-оф і цілком може розраховувати одразу на 1/8 фіналу. Феєнорду ж, напевно, доведеться вирішувати питання свого не вильоту з єврокубка вже в останньому турі основного етапу.

Команда Браяна Пріске тижнем раніше очікувано дісталася чвертьфіналу Кубка Нідерландів, дорогою до нього з рахунком 4:1 розібравшись на виїзді з Райнсбургсе Бойс (третій дивізіон країни). В Ередивізі Феєнорд минулими вихідними не впорався з Віллемом II, зігравши внічию поза власним полем (1:1). Від лідируючого ПСВ клуб із Роттердама, який іде четвертим, відстає на десять очок.

Колектив Венсана Компані до сьогоднішнього протистояння підходить на тлі двох домашніх успіхів у Бундеслізі. У Мюнхені Баварія розгромила Гоффенгайм (5:0), після чого впоралася з Вольфсбургом (3:2). У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини "червоні" мають перевагу над другим Баєром у розмірі чотирьох залікових балів.

Також зазначимо, що в команди Пріске попереду виїзний матч проти Лілля, тоді як колектив Компані прийматиме братиславський Слован.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Бейлов — Ньївкоп, Траунер, Ганцко, Буено — Зеррукі, Стенгс, Міламбо — Хадж Мусса, Хіменес, Пайшао

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Сане — Кейн

Не зіграють: Лотомба, Надже — Бої, Іто, Палінья, Перец

Під питанням: Хван, Тімбер — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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БУКМЕКЕРИ

Баварія — фаворит протистояння. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 1.38, тоді як потенційний успіх Феєнорда оцінюється показником 7.10. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.70.