Циганков вийде у старті Жирони проти Мілана

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Мілан та каталонська Жирона.

Італійський Мілан та каталонська Жирона зіграють на Сан Сіро в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Сержіу Консейсан, на тлі поразки від туринського Ювентуса (0:2), залучив до стартового складу Павловича в центрі оборони, тоді як Мората зіграє на вістрі атаки.

Мічел, після поразки від андалузької Севільї (1:2), використав із перших хвилин Франсеса на правому фланзі оборони, тоді як Еррера та ван де Бек гратимуть у центрі поля.

Мілан: Меньян — Емерсон, Павлович, Габбія, Ернандес — Фофана, Беннасер — Муса, Рейндерс, Леау — Мората.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Пулішич, Окафор, Дзеролі, Бартезагі, Терраччано, Камарда, Абрагам.



Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера, Ромеу, ван де Бек — Циганков, Хіль — Руїс.

Запасні: П. Лопес, А. Мартінес, Стуані, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Соліс, Мартін, Порту, Клуа, Артеро.



Гра Мілан — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.