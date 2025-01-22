Циганков вийде у старті Жирони проти Мілана

Італійський Мілан та каталонська Жирона зіграють на Сан Сіро в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА.
Сержіу Консейсан, на тлі поразки від туринського Ювентуса (0:2), залучив до стартового складу Павловича в центрі оборони, тоді як Мората зіграє на вістрі атаки.
Мічел, після поразки від андалузької Севільї (1:2), використав із перших хвилин Франсеса на правому фланзі оборони, тоді як Еррера та ван де Бек гратимуть у центрі поля.
Мілан: Меньян — Емерсон, Павлович, Габбія, Ернандес — Фофана, Беннасер — Муса, Рейндерс, Леау — Мората.
Запасні: Спортьєлло, Торріані, Калабрія, Пулішич, Окафор, Дзеролі, Бартезагі, Терраччано, Камарда, Абрагам.
Жирона: Гассаніга — Франсес, Д. Лопес, Крейчі, Блінд — Еррера, Ромеу, ван де Бек — Циганков, Хіль — Руїс.
Запасні: П. Лопес, А. Мартінес, Стуані, Аспрілья, Данжума, Хуанпе, Соліс, Мартін, Порту, Клуа, Артеро.
Гра Мілан — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.