Гвардіола: Я від усього серця бажаю, щоб ПСЖ зіграв жахливу гру

Керманич Манчестер Сіті прокоментував підготовку до ПСЖ.

Англійський Манчестер Сіті в рамках сьомого туру Ліги чемпіонів УЄФА проведе гостьовий матч проти французького Парі Сен-Жермен.

ПСЖ — Манчестер Сіті. Напередодні

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола перед грою розповів про стан власної команди.

"Перш за все, я радий привітати наших нових гравців та їхні сім'ї в Сіті, я дуже радий! Це все — дуже, дуже молоді гравці, тому вони прийшли на найближчі кілька років. У них різні профілі. Хусанов грав тут, у Франції, він надзвичайний. Сподіваюсь, він зможе навчитись та адаптуватись якомога швидше. Рейс — молодий бразильський талант, і я йому теж дуже радий.

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Що ж до матчу, то в обох команд залишилось по дві гри. Для нас це буде дуже важлива зустріч, але потім на нас чекає ще одна — удома проти Брюгге.

Я не знаю, скільки очок нам знадобиться в підсумку для місця у вісімці найкращих. Але я знаю, що якщо ми виграємо обидві гри, то математично потрапляємо в плей-оф, але, можливо, буде достатньо лише однієї перемоги.

Поразка від Феєнорда була покаранням для нас, але загалом це змагання з такою кількістю ігор означає, що ми перебуваємо в найскладнішому моменті сезону, у тому числі — через проблеми, які, як усім відомо, у нас були, і з якими ми не знали, як упоратись.

Ми не могли очікувати, що опинимось у такій ситуації, ми повинні прийняти це і, якщо в підсумку ми не пройдемо кваліфікацію, прийняти те, що ми були недостатньо хороші. У спорті все так просто. Є інші претенденти та конкуренти, які іноді кращі. Ми повинні прийняти це і рухатись далі.

Коли граєш проти Інтера, Ювентуса, ПСЖ... це все дуже сильні команди, таке може статись. Проти Інтера ми грали дуже добре, але не змогли перемогти, а гра проти Феєнорда змінила нашу перспективу. Спортінг був найкращою командою в Португалії, вигравши до цього майже всі свої матчі в Лізі чемпіонів. ПСЖ є таким самим.

Я бачив їхні ігри — це неймовірно! Наприклад, проти мадридського Атлетіко чи ПСВ. Вони робили все можливе, щоб виграти, але не змогли. Такі речі трапляються у футболі. Коли ми закінчимо групу, у нас буде більше досвіду на майбутнє. Багато чого може статись, це інша ситуація, нова для всіх, для нас також.

Завтрашня гра дуже, дуже важлива для обох команд. Але через кілька днів у нас ще одна гра вдома. Нам потрібно шість очок, може, чотири, може, ще три... побачимо.

Мені подобається все, що стосується Луїса Енріке, а також те, як грає ПСЖ. Навіть якщо вони виграють чемпіонат Франції щосезону, це все одно нелегко!

Наші з Енріке сім'ї дуже, дуже близькі. Є дружба, яка буде вічною, це залишається назавжди. Я люблю їх, і думаю, що вони теж нас люблять. У нас неймовірний зв'язок, і ми дуже щасливі, коли бачимо один одного. Я від усього серця бажаю, щоб ПСЖ завтра зіграв жахливу гру, щоб ми могли їх перемогти, але це буде тільки 95 хвилин, а потім мої стосунки з Луїсом Енріке будуть такими ж, як і завжди.

Зараз настає найскладніший період сезону з точки зору опозиції. Ти дивишся на розклад і думаєш: "Ого, що ж ми будемо з цим робити", але це виклик, і ми його приймаємо. Цього сезону ми багато грали без найкращого гравця світу та найкращого гравця Прем'єр-ліги минулого сезону.

Сьогодні Стоунз повернувся до команди, і це неймовірно хороша новина для нас. У нас є ще один гравець на проблемній позиції. Діаш теж повернувся, Стоунз повернувся, і нападники також повертаються. Тож, гаразд, будемо грати по одній грі за раз і подивимось, що буде далі.

Фоден? Ми намагаємось дати йому відчути, як сильно ми його любимо, незалежно від того, як він грає, ми щасливі. Він — привілейована людина, у нього чудова сім'я. Його діти, його дружина, його люди, уболівальники, усі ми, ми всі тут, поруч із ним. Його настрій, його обличчя... в останні кілька тижнів він більше розмовляв, більше посміхався, був більш активним у роздягальні.

Раніше він був трохи пригнічений через травми, які у нього були, через деякі моменти на останньому чемпіонаті Європи, я не знаю... Іноді ти трохи падаєш духом, але це допоможе нам зрозуміти, що йому потрібна регулярність, учитись у найкращих гравців в історії, Мессі та Кріштіану, і, можливо, він покращиться в майбутньому", — заявив іспанський фахівець.

Матч ПСЖ — Манчестер Сіті відбудеться 22 січня, о 22:00.