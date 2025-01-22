ПСЖ — Манчестер Сіті. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 22.01.2025

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА нового формату між собою на стадіоні у Парижі зустрінуться місцевий Парі Сен-Жермен та Манчестер Сіті.

[*] — позиція в турнірній таблиці Ліги чемпіонів

СЕРЕДА, 22 СІЧНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Як це часто й буває, Парі Сен-Жермен чудово почувається у внутрішніх турнірах, продовжуючи свою тотальну домінацію в чемпіонаті Франції. Команда Луїса Енріке традиційно знаходиться на вершині турнірної таблиці Ліги 1, маючи більш ніж комфортну перевагу в кількості набраних очок над найближчими переслідувачами — дев'ять. Такому відриву позаздрив би навіть Ліверпуль Арне Слота, але, на відміну від мерсісайдців, справи парижан у Лізі чемпіонів не такі вже й райдужні, як цього хотілося б у керівництві клубу.

На даний момент продовження участі ПСЖ у найпрестижнішому єврокубковому турнірі і близько не є якоюсь гарантією, а найбільш можливим сценарієм для паризького гранда, напевно, зараз є фініш у зоні 1/16 фіналу, а не 1/8 фіналу, як цього хотілося б у столиці Франції з самого початку. Але в Парижі не збираються миритися з єврокубковим провалом — амбіції клубу, як і раніше, залишаються на рівні мети виграти довгоочікуваний "вухатий" трофей, про що говорять гучні посилення під час зимового трансферного вікна. Втім, і наступний суперник парижан непростий, хоч через кризу він і перебуває наразі у схожій турнірній ситуації у Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті зараз також абсолютно нічого не гарантовано щодо участі у весняній частині плей-оф ЛЧ, але, якщо порівнювати з майбутнім суперником англійського гранда, у підопічних Хосепа Гвардіоли загалом справи не клеються у цій кампанії не лише на єврокубковій арені, а й на внутрішній. Хто б міг подумати, що зараз Гвардіола публічно ставитиме під сумнів потрапляння до топ-4 турнірної таблиці АПЛ за підсумками сезону, але реальність наразі така, що це вже не якісь там знамениті "mind games" у виконанні іспанського фахівця — Сіті дійсно може залишитися без участі в найпрестижнішому єврокубковому турнірі на наступний футбольний рік.

Але, заради справедливості, в останній місяць чинним чемпіонам Англії вдалося набрати непогану форму і стати на шлях із серії результатів, в якому поки що немає місця поразкам. Проте з іншого боку, у списку останніх суперників "містян" ми не побачимо якихось грандів європейського футболу — одні "Солфорди", претенденти на виліт до Чемпіоншипу та команди, які у результаті поміняли тренерські штаби в ході сезону. А ось справді міцний і організований Брентфорд таки зміг відібрати очки у Сіті, на тлі чого ми б не поспішали заявляти про те, що колектив Гвардіоли вже точно залишив кризу позаду себе, хоча трансфери під час зимового трансферного вікна наочно говорять про те, що Ман Сіті намагається. всіма способами врятувати цей сезон, що поки що провалюється.

Компанія FAVBET, вважає, що незначними фаворитами цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 2,48, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80. У цьому матчі очікуємо результативності від обох команд, тому пропонуємо звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — Так" із коефіцієнтом 1,50.