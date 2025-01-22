Монако
1
Астон Вілла
0
21 січня
19:45
Аталанта
5
Штурм
0
21 січня
19:45
Ліверпуль
2
Лілль
1
21 січня
22:00
Атлетіко
2
Баєр Леверкузен
1
21 січня
22:00
Болонья
2
Боруссія Дортмунд
1
21 січня
22:00
Брюгге
0
Ювентус
0
21 січня
22:00
Црвена Звезда
2
ПСВ
3
21 січня
22:00
Бенфіка
4
Барселона
5
21 січня
22:00
Слован Братислава
1
Штутгарт
3
21 січня
22:00
РБ Лейпциг
-
Спортінг Лісабон
-
22 січня
19:45
Шахтар
-
Брест
-
22 січня
19:45
Арсенал
-
Динамо Загреб
-
22 січня
22:00
Феєнорд
-
Баварія
-
22 січня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Зальцбург
-
22 січня
22:00
Селтік
-
Янг Бойз
-
22 січня
22:00
ПСЖ
-
Манчестер Сіті
-
22 січня
22:00
Спарта Прага
-
Інтер
-
22 січня
22:00
Мілан
-
Жирона
-
22 січня
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
29 січня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Спарта Прага
-
29 січня
22:00
Баварія
-
Слован Братислава
-
29 січня
22:00
Жирона
-
Арсенал
-
29 січня
22:00
ПСВ
-
Ліверпуль
-
29 січня
22:00
Інтер
-
Монако
-
29 січня
22:00
Штутгарт
-
ПСЖ
-
29 січня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
29 січня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
29 січня
22:00
Астон Вілла
-
Селтік
-
29 січня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Шахтар
-
29 січня
22:00
Штурм
-
РБ Лейпциг
-
29 січня
22:00
Барселона
-
Аталанта
-
29 січня
22:00

Де Кетеларе побив рекорд Де Брюйне в Лізі чемпіонів

22 січня 2025

Шарль Де Кетеларе, Getty Images

Плеймейкер Аталанти проводить чудову єврокубкову кампанію.

Атакувальний півзахисник Аталанти Шарль Де Кетеларе відзначився голом і асистом у матчі проти Штурма в сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Аталанта — Штурм 5:0 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Тепер на рахунку 23-річного бельгійця чотири голи та п'ять асистів у семи поєдинках поточної кампанії турніру. За даними Squawka, таким чином Де Кетеларе побив рекорд свого співвітчизника й колеги за позицією Кевіна Де Брюйне. 

У переможному для Манчестер Сіті сезоні-2022/23 плеймейкер відзначився двома голами та шістьма асистами в десяти матчах, ставши бельгійським гравцем із найбільшою кількістю результативних дій в одній кампанії ЛЧ.

Що стосується Де Кетеларе, то в усіх турнірах цього сезону він записав на свій рахунок уже 11 голів і десять асистів у 30 поєдинках. Влітку 2024 року Аталанта викупила Шарля в Мілана за 22.7 млн євро.

Джерело: Squawka

команди
   