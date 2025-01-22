Де Кетеларе побив рекорд Де Брюйне в Лізі чемпіонів

Плеймейкер Аталанти проводить чудову єврокубкову кампанію.

Атакувальний півзахисник Аталанти Шарль Де Кетеларе відзначився голом і асистом у матчі проти Штурма в сьомому турі основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Аталанта — Штурм 5:0 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

Тепер на рахунку 23-річного бельгійця чотири голи та п'ять асистів у семи поєдинках поточної кампанії турніру. За даними Squawka, таким чином Де Кетеларе побив рекорд свого співвітчизника й колеги за позицією Кевіна Де Брюйне.

У переможному для Манчестер Сіті сезоні-2022/23 плеймейкер відзначився двома голами та шістьма асистами в десяти матчах, ставши бельгійським гравцем із найбільшою кількістю результативних дій в одній кампанії ЛЧ.

Що стосується Де Кетеларе, то в усіх турнірах цього сезону він записав на свій рахунок уже 11 голів і десять асистів у 30 поєдинках. Влітку 2024 року Аталанта викупила Шарля в Мілана за 22.7 млн євро.