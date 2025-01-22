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-
Болонья
-
29 січня
22:00
Манчестер Сіті
-
Брюгге
-
29 січня
22:00
Динамо Загреб
-
Мілан
-
29 січня
22:00
Лілль
-
Феєнорд
-
29 січня
22:00
Брест
-
Реал Мадрид
-
29 січня
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетіко
-
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-
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-
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Аталанта — Штурм 5:0 Відео голів та огляд матчу 21.01.2025

22 січня 2025

Аталанта — Штурм, Getty Images

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 21 січня 2025 року.

У рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 бергамаська Аталанта на власному полі розгромила австрійський Штурм.

Футбол у одні ворота, а інакше й не скажеш, команда Джан П’єро Гасперіні розпочала вже на стартових хвилинах зустрічі, але в першому таймі обмежилась лише одним м’ячем.

Інша справа — початок другої половини гри, де господарі забили двічі, після чого мали ще купу моментів, але наступної пари голів довелось чекати аж до кінця зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Штурм 5:0 у рамках сьомого туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Аталанта — Штурм 5:0
Голи: Ретегі, 12, Пашалич, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5

Аталанта: Карнесеккі — Толой, Гін, Колашинац (Джимсіті, 71) — Палестра (Куадрадо, 46), де Рон (Едерсон, 64), Пашалич, Дзаппакоста — Самарджич (Брешіаніні, 64) — Ретегі (Лукман, 46), Де Кетеларе.

Штурм: Схерпен — Малич, Айву, Вютріх, Лавале — Чуквуані (Гірлендер, 78), Станкович (Гргич, 90), Ялькує (Звонарек, 69) — Кітеішвілі — Бьовінг (Горват, 69), Камара (Джатта, 46).

Попередження: Самарджич

Джерело: MEGOGO

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